В Украине изменят условия поступления на магистратуру в 2025 году: новые требования

Министерство образования и науки Украины представило проект порядка приема в учреждения высшего образования на 2025 год.

Этот документ должен стать основой вступительной кампании для будущих магистрантов и содержит ряд нововведений и изменений, которые важно учесть абитуриентам.

Условия поступления в магистратуру: Поступление в магистратуру предусматривает прием на основе степени бакалавра или магистра. Для специальностей медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления прием осуществляется на основе полного общего среднего образования или степени профессионального младшего бакалавра.

Магистратура на основе другой специальности: Абитуриенты с бакалаврской или магистерской степенью, даже по другой специальности, могут поступить в магистратуру при условии успешной сдачи вступительных экзаменов.

Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) и единственное профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ): Поступление в магистратуру в 2025 году будет осуществляться по результатам ЕВИ и ЕПВИ, а также рассмотрения мотивационных писем. ЕВИ будет включать тест по иностранному языку и тест общей учебной компетентности. Для специальностей будут дополнительные профессиональные испытания, в зависимости от направления обучения.

Порог для прохождения испытаний: Для ЕВИ порог установлен на уровне 5 тестовых баллов для обеих частей теста, а для ЕПВИ - 35 тестовых баллов.

Специальные условия для поступления: Поступающие, которые являются участниками Революции Достоинства, военными, или имеют инвалидность, смогут поступать по результатам собеседования, вместо стандартных экзаменов. Также предусмотрен перевод на вакантные бюджетные места лиц, зачисленных на контракт.

Подача заявлений: Абитуриенты смогут подавать заявления через электронный кабинет, регистрация которого начнется 1 июля 2025 года. Заявки для поступления на бюджет подаются с определением приоритетности.

Конкурсный отбор и расчет конкурсного балла: Конкурсный балл будет рассчитываться по формуле, включающей оценки за тест по иностранному языку, общей учебной компетентности и профессиональный экзамен. Различные специальности будут предусматривать различные условия для расчета баллов.

Сроки поступления: Регистрация на участие в ЕВИ и ЕПВИ, а также проведение вступительных испытаний, запланированы на июль-август 2025 года. Формирование рейтинговых списков поступающих и зачисление на бюджет завершится до 26 августа 2025 года.