У Міносвіти розповіли, у яких регіонах діти зможуть піти до школи 1 вересня

Відповідно до нових правил адаптивного карантину, 1 вересня до школи зможуть піти діти тих регіонів, які відповідають критеріям. Школи не відкриють лише у регіонах "червоної" зони.

Про це повідомила заступниця міністра освіти та науки Любомира Мандзій в ефірі телеканалу "Україна 24".

За словами Мандзій, у регіонах "зеленої", "жовтої" та "помаранчевої" зони діти зможуть піти до школи вже з 1 вересня.

"В разі, якщо ваша територія потрапить у зелений, жовтий або помаранчевий рівень - ви можете бути впевнені, що діти 1 вересня сядуть за шкільні парти. Тільки в червоному рівні є заборона відвідування установ освіти", - пояснила вона.

Нагадаємо, в рамках нових правил адаптивного карантину Україна буде розділена на чотири зони за рівнем поширення коронавірусу; у зонах діятимуть свої обмеження.