У Міносвіти поки немає термінів проведення ЗНО-2020

Терміни проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у 2020 році поки не визначено через карантин в Україні. Про це під час відеозвернення повідомила т.в.о. міністра освіти й науки України Любомира Мандзій, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Мандзій, терміни проведення ЗНО-2020 залежатимуть від ситуації зі спалахом коронавірусу в Україні, однак воно відбудеться цього року.

"ЗНО відбудеться в Україні у 2020 році, терміни можуть бути різними. Воно може бути проведене у червні, може бути проведене у серпні, але терміни проведення залежать від епідеміологічної ситуації. Але ми гарантуємо безпечність при проведенні ЗНО", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Міносвіти підготували 2 сценарії проведення ЗНО-2020 в умовах пандемії коронавірусу. У МОН наголошували, що ЗНО відбудеться у 2020 році в будь-якому випадку, але терміни проведення залежатимуть від карантину.

Також у МОН не виключали, що через перенесення проведення ЗНО-2020 терміни цьогорічної вступної кампанії можуть бути зміщені. Коригування дати початку вступної кампанії буде підготовлено в МОН пізніше.