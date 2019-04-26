У Міносвіти назвали число осіб, що зареєструвалися для здачі ЗНО

Для здачі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) зареєстровані вже 354 тисячі осіб. Про це заявила міністр освіти та науки Лілія Гриневич під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, ЗНО проводитиметься з 11 предметів.

"Щодо термінів проведення ЗНО цьогоріч. З 21 травня по 13 червня триватимуть іспити. З 14 по 25 червня - оголошення результатів. З 26 по 12 липня проводитиметься додаткова сесія для тих, які не складали з поважних причин з усіма учасниками. Загалом, ЗНО проводитиметься з 11 предметів. Цьогоріч зареєструвалися понад 354 тисячі осіб", - заявила Гриневич.

Нагадаємо, 5 лютого в Україні стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Вона тривала до 25 березня.

Як писало РБК-Україна раніше, на участь у пробному тестуванні подали майже 280 тис. заявок. Відзначимо, найчастіше на пробне тестування вибирали українську мову і літературу.

Додамо також, набули чинності нові умови прийому до закладів вищої освіти на 2019 рік.