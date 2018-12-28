В Україні змінили умови вступу до вишів

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Міністерство підвищило прохідний бал на ряд спеціальностей

В Україні набули чинності нові умови прийому до закладів вищої освіти на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз Міністерства освіти і науки.

Зокрема, для вступу на медичний, фармацевтичний і ветеринарний напрями будуть приймати сертифікати ЗНО 2017, 2018 і 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов (зараховуються сертифікати тільки 2018 і 2019 років).

З 2019 року змінили строки проведення творчих конкурсів, які відбуватимуться з 1 до 10 липня - до початку подання заяв. Для контрактників передбачена друга сесія творчих конкурсів - з 11 до 22 липня.

Немає змін у кількості заяв, які можна подати для вступу на бакалавра (бюджет), - максимум 7 заяв на 4 спеціальності. З 2019 року запрацює механізм першочергового зарахування абітурієнтів до медичних і педагогічних вишів, які готові працювати в сільській місцевості (не менш трьох років).

На наступний рік розширена практика мінімальної кількості балів для вступу. Йдеться про спеціальності "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини", "Міжнародні економічні відносини", "Міжнародне право", "Фармація, промислова фармація". Щоб подати на них заяву, потрібно мати конкурсний бал не менше 130.

Мінімальний поріг встановлено також на спеціальності "Стоматологія", "Медицина", "Педіатрія". Для участі в конкурсі потрібно мати не менше 150 балів по другому і третьому конкурсних предметів.

Основна вступна кампанія буде проведена в більш компактні терміни, а можливість створення електронних кабінетів буде відкрита до кінця літа, щоб їх могли використовувати вступники на заочну форму.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вступники до медінститутів з наступного року будуть складати ЗНО з математики або фізики.