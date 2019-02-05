В Україні почалася реєстрація на ЗНО-2019

Ілюстративне фото (УНІАН)

Реєстрація на зовнішнє оцінювання триватиме до 25 березня

В Україні 5 лютого стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

Повідомляється, що реєстрація триватиме до 25 березня. Для реєстрації необхідно на сайті Українського центру оцінювання якості освіти створити і заповнити реєстраційну картку, підготувати комплект реєстраційних документів і подати його відповідальному за реєстрацію в навчальному закладі. Для випускників минулих років - відправити документи до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження державної підсумкової атестації у формі ЗНО керівники навчальних закладів надсилають 18 березня 2019 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на участь у пробному тестуванні подали майже 280 тис. заявок. Зазначимо, найчастіше на пробне тестування обирають українську мову та літературу.

Раніше РБК-Україна писало, що набули чинності нові умови прийому до установ вищої освіти на 2019 рік.