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Міноборони закупить ракетні комплекси "Нептун" до кінця року

Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство оборони планує до кінця 2020 року закупити ракетні комплекси "Нептун". Для цього буде здійснено перерозподіл коштів в рамках державного оборонного замовлення.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Як зазначив міністр оборони Андрій Таран, спочатку в 2020 році не було передбачено виділення коштів на закупівлю РК "Нептун".

"Повинні були відбутися всі передбачені процедури. Тепер комплекс може замовлятися і закуповуватися як серійний зразок. Найближчим часом сформуємо офіційне замовлення, завдання за кількістю та строків їх поставки. Необхідні кошти для закупівлі в наявності", - сказав Таран.

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Міністр зазначив, що цей ракетний комплекс добре зарекомендував себе під час державних випробувань.

"Він стане потужним інструментом стримування агресивних дій противника на море. Дивізіони, озброєні цим комплексом, будуть розміщені в південних областях України, які мають вихід до узбережжя Чорного і Азовського морів", - додав Таран.

Нагадаємо, 23 серпня Таран підписав наказ про взяття на озброєння Збройних сил України нового ракетного комплексу "Нептун".

Також РБК-Україна писало, що українська РК "Нептун" може піти на експорт.

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