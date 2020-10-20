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Минобороны закупит ракетные комплексы "Нептун" до конца года

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство обороны планирует до конца 2020 года закупить ракетные комплексы "Нептун". Для этого будет совершено перераспределение средств в рамках государственного оборонного заказа.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как отметил министр обороны Андрей Таран, изначально в 2020 году не было предусмотрено выделение средств на закупку РК "Нептун".

"Должны были состояться все предусмотренные процедуры. Теперь комплекс может заказываться и закупаться как серийный образец. В ближайшее время сформируем официальный заказ, задачи по количеству и срокам их поставки. Необходимые средства для закупки в наличии", - сказал Таран.

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Министр отметил, что данный ракетный комплекс хорошо зарекомендовал себя во время государственных испытаний.

"Он станет мощным инструментом сдерживания агрессивных действий противника на море. Дивизионы, вооруженные этим комплексом, будут размещены в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей", - добавил Таран.

Напомним, 23 августа Таран подписал приказ о взятии на вооружение Вооруженных сил Украины нового ракетного комплекса "Нептун".

Также РБК-Украина писало, что украинский РК "Нептун" может пойти на экспорт.

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Новости Украины Министерство обороны РФракетаАндрей Таран