У Міноборони України пояснили, наскільки небезпечними є ударні БПЛА, передані Росії з Ірану

Ударні безпілотники, які Іран передав Росії, спіткає та сама доля, що й інші БПЛА, що застосовує Міноборони РФ на території України - вони будуть збиті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телеканалу "Еспресо"
"Це ударні БПЛА, які несуть чимало озброєння: навантаження на цей безпілотник - фактично втричі більше, ніж у нашого "Байрактару" (за заявками виробника). Втім, робити попередні висновки, доки не побачимо його в дії, я не хотів би. Як кажуть: потрібно пробувати. Це звичайна ціль, яку збиватимуть наші зенітні ракетні війська. Як це роблять зараз з "Орланами", з "Форпостами" російськими", - розповів він.
Єдине, на що потрібно робити поправку, за його словами, це те, що це сучасний ударний дрон.
"Але ми не знаємо якість його виробництва, тому що Іран його виробляв не зовсім чесно, з контрабандних частин, тому що країна під санкціями. Нам кажуть, що Росія має сотні, але є сумніви, що там така велика кількість. Плюс - керування цим дроном - це штука непроста. Екіпажам (не менше двох осіб, - ред.) потрібно пройти льотну практику, бойове злагодження, навчитися завдавати ударів по наземних цілях. Сподіватимемося, що він не надто добре зроблений, а наші зенітники збиватимуть їх, як і всі інші БПЛА ворога", - додав Ігнат.
Нагадаємо, раніше у Білому домі заявили, що Росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових безпілотників, щоб використати їх у війні проти України.
Проте в Ірані відкинули звинувачення США, запевнивши, що виступають проти подальшої ескалації бойових дій.
Пізніше стало відомо, що російські чиновники двічі відвідували аеродром в центрі Ірану, щоб оглянути дрони. Також повідомлялося, що росіяни розпочали тренування на іранських ударних безпілотниках Shahed-191 та Shahed-129.
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