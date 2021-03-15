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Режим Асада заявив про ракетну атаку на автоцистерни з нафтою

Новость на русском → Сирія, Понеділок 15 березня 2021 01:39
Режим Асада заявив про ракетну атаку на автоцистерни з нафтою Ілюстративне фото з відкритих джерел)
Автор: Артур Родивилов

В Сирії на півночі провінції Алеппо стався ракетний обстріл нафтових автоцистерн. В ході обстрілу сталася пожежа.

Про це повідомляє проурядова сирійська газета al-Watan.

Видання уточнює, що автоцистерни знаходяться на контрольованій протурецьким силам зоні. Газета уточнює, що унаслідок атаки постраждали кілька членів угруповань і співробітників бази.

Нагадаємо, голова зовнішньополітичного комітету Бундестагу Норберт Реттген закликав накласти санкції на Москву через авіанальоти на Сирію.

Як повідомлялося, 26 лютого унаслідок удару США в Сирії були вбито щонайменше 17 проіранських шиїтських бойовиків. Авіаудар став відповіддю на недавній обстріл сил США і коаліції.

Потім Міністерство оборони США розкрило деталі авіаудару по військових об'єктах на території Сирії. Удар було нанесено двома винищувачами F-15E Strike Eagle.

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