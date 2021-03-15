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Туреччина звинуватила Сирію в ракетних ударах по нафтових цистернах

Новость на русском → Анкара, Понеділок 15 березня 2021 05:38
Туреччина звинуватила Сирію в ракетних ударах по нафтових цистернах Фото: удар в Сирії (rfsmediaoffice.com)
Автор: Артур Родивилов

Міноборони Туреччини звинуватило Сирію в ракетних ударах по двох населених пунктах у підконтрольній Анкарі північній частині провінції Алеппо. Також повідомила Росії про необхідність не допускати подібних атак.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

За даними Міноборони, райони розташовані в зоні проведення контртерористичної операції збройних сил Туреччини "Щит Євфрату".

"Ракети, випущені з аеропорту Кувейрес в Алеппо, що знаходиться під контролем сирійського режиму, вразили населені пункти та цистерни з нафтою в районах Джераблус і Ель-Баб", - йдеться в повідомленні.

Обстріл проводився балістичними ракетами та багатоствольними ракетними установками. Унаслідок атаки постраждали люди серед мирного населення, передали у відомстві.

Раніше газета Al-Watan і телеканал Al Arabiya передали, що нафтові автоцистерни в селі аль-Хамран недалеко міста Джераблус в провінції Алеппо піддалися ракетному удару. Почалася пожежа, згоріли кілька бензовозів і цистерн, кілька людей постраждали.

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