Туреччина звинуватила Сирію в ракетних ударах по нафтових цистернах

Міноборони Туреччини звинуватило Сирію в ракетних ударах по двох населених пунктах у підконтрольній Анкарі північній частині провінції Алеппо. Також повідомила Росії про необхідність не допускати подібних атак.

Про це повідомляє агентство Anadolu .

За даними Міноборони, райони розташовані в зоні проведення контртерористичної операції збройних сил Туреччини "Щит Євфрату".

"Ракети, випущені з аеропорту Кувейрес в Алеппо, що знаходиться під контролем сирійського режиму, вразили населені пункти та цистерни з нафтою в районах Джераблус і Ель-Баб", - йдеться в повідомленні.

Обстріл проводився балістичними ракетами та багатоствольними ракетними установками. Унаслідок атаки постраждали люди серед мирного населення, передали у відомстві.