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Міноборони про постачання зброї: Україна отримала десяту частину від потреб

Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (facebook.com/ganna.maliar)
Автор: Іван Носальський

Країни Заходу мають значно збільшити та прискорити військову підтримку України. ЗСУ не вистачає озброєння для відкидання окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"Скільки зусиль не докладала б Україна, але без допомоги Заходу ми не зможемо виграти війну. Від того, що заявляла Україна, з того, що нам потрібно, ми отримали лише 10 відсотків", - заявила Маляр.

За її словами, українські солдати можуть дозволити витрачати на день близько 6 тисяч снарядів, тоді як російські солдати використовують приблизно вдесятеро більше.

Нагадаємо, раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявляв, що США готові надати Україні все потрібне озброєння.

Також ми писали, що 15 червня відбудеться третя зустріч у форматі Рамштайн з питань військової підтримки України. На засіданні зберуться представники оборонних відомств понад 40 країн.

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