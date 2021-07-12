Путін: більшовики фактично пограбували Росію, довільно нарізаючи кордони
Президент РФ Володимир Путін звинуватив більшовиків у розграбуванні Росії. За його словами, робили вони це за допомогою "щедрих територіальних подарунків".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю Путіна про Україну.
Він зазначив, що більшовики ставилися до російського народу як невичерпного матеріалу для соціальних експериментів.
"Вони марили Світовою Революцією, яка, на їхню думку, взагалі скасує національні держави. Тому довільно нарізали кордони, роздавали щедрі територіальні" подарунки", - написав російський президент.
Путін підкреслює, що обговорювати рішення лідерів більшовиків про територіально устрій країни вже не має сенсу.
"Можна сперечатися про деталі, про підґрунтя і логіку тих чи інших рішень. Очевидно одне: Росія фактично була пограбована", - констатує він.
Нагадаємо, сьогодні, 12 липня, на сайті Кремля була опублікована стаття Путіна про Україну. Вона вийшла двома мовами - українською та російською. Свою замітку російський президент назвав "дітищем радянської епохи".