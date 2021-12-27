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В Росії заявили, що планів нападати на Україну "не було і немає"

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Москва, Понеділок 27 грудня 2021 11:40
В Росії заявили, що планів нападати на Україну "не було і немає" Фото: Валентина Матвієнко, глава Ради Федерацій Росії (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Глава Ради Федерації Валентина Матвієнко заявила, що Москва "не планує і не планувала" новий напад на Україну. Водночас вона звинуватила країни НАТО в нібито активному військовому освоєнні українських територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське агентство ТАСС.

"Жодних планів нападати на Україну у Росії не було і немає. За останніми опитуваннями 80% наших громадян вважають український народ братнім народом. І тому цілком очевидна вся фейкова історія (про напад, що готується - ред.)", - сказала Матвієнко.

Глава Ради Федерації наголосила, що НАТО продовжує рухатися до кордонів Росії та вже наблизилося впритул.

"Йде активне військове освоєння території України, хоча за конституцією України заборонено розміщення іноземних військових баз. Називається це по-іншому, але насправді йде активне військове освоєння території України, з якою у Росії найдовша межа... Це викликає у нас, безумовно, серйозне занепокоєння", - пояснила вона.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що Росія дійсно розмістила біля України багато своїх військ, але сьогодні ризику неминучого вторгнення немає.

Водночас у США вважають, що Росія намагається створити привід для нападу на Україну.

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