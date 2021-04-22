Міноборони РФ наказало армії бути готовою до "негайного реагування" на дії НАТО

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу заявив, що НАТО істотно наростило військову активність поблизу південних кордонів Росії. У зв'язку з цим він наказав армії бути готовою до негайного реагування на дії НАТО.
"У даному регіоні значно підвищується військова активність блоку НАТО. Посилюється розвідувальна діяльність, збільшується інтенсивність і масштаби заходів оперативної підготовки", - заявив Шойгу.
Він заявив, що в Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії та Болгарії створили координаційні центри, які забезпечують зустріч військ НАТО і вантажів.
"Бути в готовності до негайного реагування в разі її несприятливого розвитку", - підкреслив глава Міноборони РФ.
Нагадаємо, Шойгу заявив, що прийняв рішення завершити перевірочні заходи в Південному і Західному військових округах. Він також доручив повернути російські війська до 23 квітня в пункти постійної дислокації.
Крім того, Шойгу пояснив посилення військ на півдні країни спробою Північноатлантичного альянсу "протидіяти нормалізації обстановки в ряді країн Закавказзя".
Додамо, що останнім часом спостерігається стягування російської армії до українських кордонів. Повідомлялося, що Росія стягнула до українських кордонів близько 150 тисяч військових. Це є найбільшим угрупованням, яке коли-небудь розгортала РФ біля українського кордону.