Міноборони РФ запропонувало роздавати землю в Криму за "відмінності" у війні з Україною

Міністерство оборони Росії запропонувало видавати земельні ділянки в окупованому Криму і Московській області РФ учасникам, які "відзначилися" у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медиазона" .

У проєкті указу відомства йдеться про військовослужбовців і співробітників деяких федеральних держорганів, нагороджених за "заслуги", проявлені під час так званої "спецоперації", і ветеранів бойових дій.

Відомство пропонує безплатно видавати їм землю "з метою надання додаткових заходів соціальної підтримки".

З початку війни влада РФ розширила список осіб, які можуть отримати статус учасника бойових дій. Серед них є самі військові, які беруть участь у вторгненні в Україну, співробітники ФСБ, "відбивали збройні провокації на кордоні", а також цивільні фахівці, наприклад, лікарі і будівельники.

Нагадаємо, в серпні президент РФ Володимир Путін підписав указ, згідно з яким чисельність російської армії з 2023 року збільшиться до 1,15 млн військовослужбовців. На сьогодні в ній значаться трохи більше ніж 1 млн військових.

Українська розвідка вважає, що таким чином Путін намагається показати Заходу готовність до більш масштабної війни.

У британській розвідці повідомили, що російська армія в Україні відчуває гостру нестачу особового складу і вишукує способи підвищити чисельність своїх військ.

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