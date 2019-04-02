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У військовій академії в Санкт-Петербурзі стався вибух

Новини » Надзвичайні події    02.04.2019 - 14:42
У військовій академії в Санкт-Петербурзі стався вибух
Фото: військова академія Можайського (wikipedia.org/Екатерина Борисова)

Під час вибуху постраждали чотири людини

У військово-космічної академії імені А. Ф. Можайського, яка знаходиться в Санкт-Петербурзі, стався вибух, в результаті якого постраждали чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Вибух стався під час занять у одному з навчальних корпусів академії. За попередньою інформацією, вибух стався на другому поверсі навчального корпусу під час занять. Можливо, здетонували боєприпаси.

"В академії Можайського прогримів вибух, госпіталізовані з травмами чотири людини, імовірно курсанти", - повідомляє джерело агентства.

Академія імені Можайського - політехнічний вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців для космічних військ, військ ППО-ПРО, військово-топографічного управління Генерального штабу та інших силових відомств.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Запоріжжі в результаті вибуху одна дитина загинула, а ще одна була доставлена до лікарны. За попередньою інформацією, вибухнула граната.

Крім того, в Мексиці в результаті вибуху в одній з лікарень Мехіко постраждали щонайменше 14 осіб. Серед постраждалих дев'ять жінок і п'ятеро чоловіків у віці від 33 до 81 року, більшість з них отримали опіки. Причину вибуху не встановили. За попередньою інформацією, стався витік азоту і кисню.

 

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