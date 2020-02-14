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У Міноборони роз'яснили можливість відмови від призову на військову службу

Новини » Суспільство     14.02.2020 - 20:37
У Міноборони роз'яснили можливість відмови від призову на військову службу
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Україна не планує відмовлятися від військової служби саме в 2020 році

Міністерство оборони виступило з роз'ясненням слів заступника міністра оборони Олександра Поліщука, який заявив, що Україна не планує відмовлятися від призову на військову службу. Про це повідомили в прес-службі Миноборони.

Повідомляється, що Україна не планує відмовлятися від призову на службу саме в 2020 році. Після цього періоду буде розглядатися можливість відмови від призову.

"Олександр Поліщук повідомив, що призов громадян України на строкову службу в 2020 році буде відбуватися планово і в суворій відповідності з Законом. В подальшому можлива відмова від строкової військової служби в країні буде розглядатися виключно з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду комплектування збройних сил та формування мобілізаційного резерву, в комплексі з іншими питаннями - як військової реформи, так і змін у державі", - повідомили в Міноборони.

В оборонному відомстві зазначили, що на даний момент зміна курсу реформ призову не приймалися.

Нагадаємо, у Верховній раді з'явився текст законопроекту №3044 Кабміну, яким пропонується передбачити право військовослужбовців строкової військової служби укладати контракт про проходження військової служби на 1 рік, а також додаткові підстави дострокового припинення строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу.

Раніше міністр оборони Андрій Загороднюк заявляв, що призов на строкову службу юнаків віком 18 та 19 років відбуватиметься на добровільній основі. Він зазначив, що відповідні роз'яснення розіслали обласним державним адміністраціям.

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