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У Міноборони не відмовляться від призову на військову службу

Новини » Політика     14.02.2020 - 13:02
У Міноборони не відмовляться від призову на військову службу
Фото: Олександр Поліщук (armyinform.com.uа)

Водночас у міністерстві розглядають концепцію щодо призову на службу за бажанням

У Міністерстві оборони не планують відмовлятись від призову на військову службу. Про це заявив заступник міністра оборони Олександр Поліщук, передає кореспондент РБК-Україна.

До Збройних сил України, за його словами, планується призвати приблизно 30 тисяч осіб.

"На цей рік сплановано приблизно 30 тисяч тих людей, які будуть призвані до ЗСУ, а також інших військових формувань. Поки що у нас немає планів щодо відмови від призову", - заявив Поліщук.

За його словами, в Міноборони розглядають концепцію щодо призову на військову службу за бажанням.

"Ми зараз робимо експеримент. За бажанням ті люди, які мають право бути призваними, можуть прийти до військових комісаріатів і поступити на військову службу. Повертаючись до досвіду партнерів, ті, хто призиваються на строкову службу, можуть вибрати найбільш зручний для себе час. Поки що ми цю концепцію не розвиваємо, але вивчаємо цей досвід", - додав Поліщук.

Нагадаємо, у ВР з'явився текст законопроекту №3044 Кабміну, яким пропонується передбачити право військовослужбовців строкової військової служби укладати контракт про проходження військової служби на 1 рік, а також додаткові підстави дострокового припинення строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу.

Як писало РБК-Україна раніше, Кабінет міністрів України пропонує ВР прийняти законопроект №3044 "Про внесення змін до деяких законів України про заохочення громадян України до проходження військової служби за контрактом, поліпшення соціального та правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей".

Додамо також, міністр оборони Андрій Загороднюк запевнив, що призов на строкову службу юнаків у віці 18 і 19 років буде проходити на добровільних засадах. Він зазначив, що відповідні роз'яснення розіслали обласним державним адміністраціям.

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