В Минобороны разъяснили возможность отказа от призыва на военную службу

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Украина не планирует отказываться от военной службы именно в 2020 году

Министерство обороны выступило с разъяснением слов заместителя министра обороны Александра Полищука, который заявил, что Украина не планирует отказываться от призыва на военную службу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Сообщается, что Украина не планирует отказываться от призыва на службу именно в 2020 году. После этого периода будет рассматриваться возможность отказа от призыва.

"Александр Полищук сообщил, что призыв граждан Украины на срочную службу в 2020 году будет происходить планово и в строгом соответствии с Законом. В дальнейшем возможный отказ от срочной военной службы в стране будет рассматриваться исключительно с учетом отечественного и зарубежного опыта комплектования вооруженных сил и формирования мобилизационного резерва, в комплексе с другими вопросами - как военной реформы, так и изменений в государстве", - сообщили в Минобороны.

В оборонном ведомстве отметили, что на данный момент изменение курса реформ призыва не принимались.

Напомним, в Верховной раде появился текст законопроекта №3044 Кабмина, которым предлагается предусмотреть право военнослужащих срочной воинской службы заключать контракт о прохождении военной службы на 1 год, а также дополнительные основания досрочного прекращения срочной службы и военной службы по призыву лиц офицерского состава.

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявлял, что призыв на срочную службу юношей в возрасте 18 и 19 лет будет проходить на добровольной основе. Он отметил, что соответствующие разъяснения разослали областным государственным администрациям.