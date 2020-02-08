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У Міноборони розповіли, що закупили через систему НАТО

Новини » Надзвичайні події     08.02.2020 - 21:43
У Міноборони розповіли, що закупили через систему НАТО
Фото: Андрій Загороднюк (РБК-Україна)

Закупівля через систему НАТО проводилася у рамках тесту

Міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів, що саме закупило відомство через систему НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра телеканалу "Україна 24".

За словами очільника оборонного відомства, у рамках тесту через систему НАТО було закуплено приладдя для озброєння бронетранспортерів, запчастини та програмне забезпечення.

"Це була тестова закупівля. Це були приладдя для кулеметів, які встановлюються на БТР, це були гусениці та ми купили ліцензію на використання програмного забезпечення", - розповів він.

Загороднюк зазначив, що через систему НАТО українське оборонне міністерство також може придбати техніку, яку не виготовляють в Україні, або таку, яка на території країни продається значно дорожче.

"Однак це ніяк не відкидає місцевих виробників", - додав міністр оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада України у першому читанні підтримала за основу законопроект №2398, який передбачає гармонізацію правил оборонних закупівель відповідно до стандартів країн-партнерів НАТО і ЄС. Документ підтримали 293 народних депутатів.

Також РБК-Україна писало, що у проекті державного бюджету на 2020 рік на безпеку та оборону Кабінет міністрів України заклав 245,8 млрд гривень. З цієї суми 136 млрд гривень виділяється на оборону.

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