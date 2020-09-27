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У Міноборони розповіли про стан здоров'я курсанта, який вижив у катастрофі АН-26

Автор: Юлія Струк

У Міністерстві оборони розповіли про стан здоров'я курсанта В’ячеслава Золочевського, який вижив у катастрофі військового літака АН-26 під Харковом. Наразі його стан оцінюється як середньої важкості.

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Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

"Стан здоров’я курсанта В’ячеслава Золочевського... наразі оцінюється як середньої важкості, з позитивною динамікою, ближче до задовільного... Хлопець почувається добре, спілкується з лікарями й рідними, найближчим часом його зможуть навідати друзі з університету", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій завершили роботи на місці аварії АН-26 у Харківській області поблизу міста Чугуїв. Зараз проводяться слідчі дії.

Протягом 26 вересня підрозділи ДСНС проводили роботи з пошуку тіл загиблих, розрізання елементів фюзеляжу і надання психологічної допомоги родичам загиблих.

Як писало РБК-Україна, Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба оприлюднив список загиблих у результаті аварії військового літака АН-26 в Чугуєві; серед загиблих 19 курсантів та 7 офіцерів.

Зазначимо, вчора президент Володимир Зеленський відвідав Золочевського у лікарні.

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