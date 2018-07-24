Міноборони проведе позапланову інвентаризацію на Харківському бронетанковому заводі

З 2014 року керівництво заводу відмовилося від укладання договору про охорону з Міноборони

Міноборони України проведе позапланову інвентаризацію військового майна на Харківському бронетанковому заводі. Про це повідомляє "Громадське", посилаючись на відповідь міністерства.

Вказано, що оборонне відомство організувало роботу щодо позапланової інвентаризації військового майна.

"Міністерством оборони організовано роботу щодо позапланової інвентаризації військового майна, яке перебуває на території ДП "Харківський бронетанковий завод", - йдеться у відповіді міністерства.

Крім того, у відомстві зазначили, що не займаються охороною військової техніки, яка перебуває на підприємстві, оскільки завод відмовився укладати відповідний договір.

"Збереження майна, що перебуває на території підприємства, здійснюється відповідно до вимог статуту підприємства (або відповідно до умов контракту). У 2013 році такий договір було укладено", - сказано у відповіді Міноборони.

Однак з 2014 року керівництво ДП відмовилося від укладання договору зберігання.

Нагадаємо, у Харкові поліція почала розслідування у справі проникнення двох відеоблогеров-руферів на територію Харківського бронетанкового заводу, де знаходилося кілька сотень старих і десяток нових танків. Блогери повідомляли, що військова техніка зовсім не охороняється.

На кадрах відео можна помітити те, що охорони дійсно немає, а сторожова вежа напівзруйнована.