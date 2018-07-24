Минобороны проведет внеплановую инвентаризацию на Харьковском бронетанковом заводе

С 2014 года руководство завода отказалось от заключения договора об охране с Минобороны

Минобороны Украины проведет внеплановую инвентаризацию военного имущества на Харьковском бронетанковом заводе. Об этом сообщает "Громадське", ссылаясь на ответ министерства.

Указано, что оборонное ведомство организовало работу по внеплановой инвентаризации военного имущества.

"Министерством обороны организована работа по внеплановой инвентаризации военного имущества, находящегося на территории ГП "Харьковский бронетанковый завод", - говорится в ответе министерства.

Кроме того, в ведомстве отметили, что не занимаются охраной военной техники, находящейся на предприятии, поскольку завод отказался заключать соответствующий договор.

"Сохранение имущества, находящегося на территории предприятия, происходит в соответствии с требованиями устава предприятия (или в соответствии с условиями контракта). В 2013 году такой договор был заключен", - говорится в ответе Минобороны.

Однако с 2014 года руководство ГП отказалось от заключения договора хранения.

Напомним, в Харькове полиция начала расследование по делу о проникновении двух видеоблогеров-руферов на территорию Харьковского бронетанкового завода, где находилось несколько сотен старых и десяток новых танков. Блогеры сообщали, что военная техника совсем не охраняется.

На кадрах видео можно заметить, что охраны действительно нет, а сторожевая башня полуразрушена.