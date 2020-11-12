ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Міноборони просить українців долучитися до контролю за якістю харчування військових

Автор: Юлія Струк

Міністерство оборони просить українців долучитися до контролю за якістю харчування військовослужбовців. У відомстві налагоджуються канали зворотного зв’язку для отримання відгуків від військових.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба МОУ.

"У нас є кілька ініціатив, серед яких і запровадження спеціалізованого каналу у соціальних мережах для зворотного зв’язку щодо харчування у військових частинах. Є також бачення щодо залучення активістів до контролю якості за харчуванням, можливо, наприклад, у вигляді наглядової ради", - заявив замміністра оборони Ігор Халімон.

Він підкреслив, що Міноборони та Збройні сили будуть вдячні за будь-яку допомогу у зазначеному питанні.

Нагадаємо, на початку квітня набрав чинності закон про зміни до бюджету-2020 щодо харчування військових.

Як писало РБК-Україна, нещодавно Верховна рада підтримала за основу та в цілому законопроект, що передбачає безкоштовне харчування для дітей загиблих військовослужбовців. За проект закону №4130 проголосували 324 депутати.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Министерство обороны РФвійськовіпитание