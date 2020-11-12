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Минобороны просит украинцев приобщиться к контролю за качеством питания военных

Автор: Юлия Струк

Министерство обороны просит украинцев приобщиться к контролю за качеством питания военнослужащих. В ведомстве налаживаются каналы обратной связи для получения отзывов от военных.

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Об этом сообщает пресс-служба МОУ.

"У нас есть несколько инициатив, среди которых и введение специализированного канала в социальных сетях для обратной связи по питанию в воинских частях. Есть также видение привлечения активистов к контролю качества за питанием, возможно, например, в виде наблюдательного совета", - заявил замминистра обороны Игорь Халимон.

Он подчеркнул, что Минобороны и Вооруженные силы будут благодарны за любую помощь в данном вопросе.

Напомним, в начале апреля вступил в силу закон об изменениях в бюджет-2020 по питанию военных.

Как писало РБК-Украина, недавно Верховная рада поддержала за основу и в целом законопроект, предусматривающий бесплатное питание для детей погибших военнослужащих. За проект закона №4130 проголосовали 324 депутата.

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