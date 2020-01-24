В Міноборони призупинили поставки бракованих БТР

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Перевіряється причетність посадовців

В Міністерстві оборони України під час перевірки корпусів бронетранспортерів БТР-4Е виявили дефекти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Зазначається, що на початку січня 2020 року, під час виконання заходів вхідного контролю фахівці виявили на корпусах бронетранспортерів БТР-4Е виробництва ТОВ “Лозівський ковальсько-механічний завод” пошкодження “зміцнюючої наплавки” на зварних з’єднаннях бортів.

Сьогодні, 24 січня, робоча група перевірила наявність пошкоджень зміцнюючої наплавки на зварних з’єднаннях бортів бронетранспортерів БТР-4Е в місцях постійної дислокації. За попередніми даними пошкодження наплавки підтверджені на кількох бронетранспортерах.

Наразі члени робочої групи, спільно з представниками підприємств визначаються обставини і причини виникнення згаданих дефектів. Одночасно проводиться розробка організаційно-технічних заходів стосовно недопущення виникнення дефектів у подальшому виробництві.

"З метою недопущення постачання до ЗС України неякісної продукції та до часу з’ясування всіх обставин, Міноборони тимчасово призупинило приймання бронетранспортерів БТР-4Е", - йдеться в повідомленні.

Окрім того оборонне відомство з’ясовує можливі факти неналежного виконання посадових обов’язків службовими особами, які відповідають за цей процес. У разі встановлення винних у цій ситуації, керівництвом Міноборони буде вжито заходів щодо притягнення їх до відповідальності згідно чинного законодавства України.

Раніше повідомлялося, що СБУ викрила розкрадання як мінімум 32 млн гривень при виконанні держзамовлення в оборонній сфері за участю колишнього заступника міністра.

РБК-Україна писало, що СБУ затримала начальника відділу коштів Міністерства оборони у Хмельницькій області за системну корупцію.