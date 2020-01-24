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В Минобороны приостановили поставки бракованных БТР

Новости » Общество     24.01.2020 - 16:44
В Минобороны приостановили поставки бракованных БТР
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Проверяется причастность должностных лиц

В Министерстве обороны Украины во время проверки корпусов бронетранспортеров БТР-4Е обнаружили дефекты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что в начале января 2020 года, во время выполнения мероприятий входного контроля специалисты обнаружили на корпусах бронетранспортеров БТР-4Е производства ООО “Лозовской кузнечно-механический завод” повреждение “упрочняющей наплавки” на сварных соединениях бортов.

Сегодня, 24 января, рабочая группа проверила наличие повреждений упрочняющей наплавки на сварных соединениях бортов бронетранспортеров БТР-4Е в местах постоянной дислокации. По предварительным данным повреждения наплавки подтверждены на нескольких бронетранспортерах.

В настоящее время члены рабочей группы, совместно с представителями предприятий, определяются обстоятельства и причины возникновения упомянутых дефектов. Одновременно проводится разработка организационно-технических мероприятий по недопущению возникновения дефектов в дальнейшем производстве.

"С целью недопущения поставки в ВС Украины некачественной продукции и до момента выяснения всех обстоятельств, Минобороны временно приостановило прием бронетранспортеров БТР-4Е", - говорится в сообщении.

Кроме того оборонное ведомство выясняет возможные факты ненадлежащего исполнения должностных обязанностей должностными лицами, которые отвечают за этот процесс. В случае установления виновных в этой ситуации, руководством Минобороны будут приняты меры о привлечении их к ответственности согласно действующему законодательству Украины.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила хищения как минимум 32 млн гривен при исполнении госзаказа в оборонной сфере с участием бывшего заместителя министра.

РБК-Украина писало, что СБУ задержала начальника отдела средств Министерства обороны в Хмельницкой области за системную коррупцию.

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