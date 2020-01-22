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Екс-заступника міністра викрили на розкраданні 32 млн гривень в "оборонці"

Новини » Суспільство     22.01.2020 - 14:15
Екс-заступника міністра викрили на розкраданні 32 млн гривень в "оборонці"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Міноборони уклав контракт з чернігівським підприємством за завищеними цінами

Служба безпеки України (СБУ) викрила розкрадання як мінімум 32 млн гривень при виконанні держзамовлення в оборонній сфері за участю колишнього заступника міністра. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що в 2017-2019 роках власник одного з чернігівських підприємства уклав контракти з Міністерством оборони за завищеними цінами на 100 млн гривень на постачання пристроїв для систем бойових вертольотів.

"У змові з колишніми високопоставленими відомства, серед яких екс-заступник міністра, комерсант значно завищив вартість продукції. Таким чином учасники угоди вивели і присвоїли не менше 32 мільйонів гривень", - повідомили в СБУ.

Наголошується, що під час обшуків у військових підрозділах, відповідальних за закупівлю продукції, у Києві, Харкові та Чернігові правоохоронці вилучили матеріали, що підтверджують протиправну схему.

Також в СБУ повідомили, що серед фігурантів справи - діючий чиновник Міноборони.

Раніше РБК-Україна писало, що Генеральна прокуратура України (ГПУ) розслідує понад півтисячі кримінальних проваджень за розкрадання в Державному концерні "Укроборонпром".

Також повідомлялося, що НАБУ завершило розслідування у справі про розкрадання коштів державного підприємства "Конструкторське бюро "Артилерійське озброєння", яке входить до складу держконцерну "Укроборонпром". Керівник підприємства, зловживаючи службовим становищем, завдав державі збитків у розмірі 1,68 млн гривень.

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Новини України Служба безпеки УкраїниМинистерство обороны РФрозкрадання
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