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В Міноборони попередили про можливий наступ окупантів на Запоріжжя: що відомо

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр (facebook com ganna maliar)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти найближчим часом можуть здійснити спробу наступу на Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступниці міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"На Запорізькому та Новопавлівському напрямках не виключається проведення противником наступу на Запоріжжя або здійснення обходу в напрямку "Велика Новосілівка - Покровське" з метою оточення наших підрозділів", - розповіла вона.

За словами Маляр, на цьому напрямку окупанти посилюються щонайменше 5 БТГ.

Як повідомлялось, за минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 150 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили 36 650 військовослужбовців.

Також РБК-Україна публікувало актуальну карту бойових дій в Україні на 7 липня.

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