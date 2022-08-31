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У Міноборони знову потролили окупантів: сприйняли свій тріск за наш

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Середа 31 серпня 2022 12:00
У Міноборони знову потролили окупантів: сприйняли свій тріск за наш Фото: начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (facebook com natusya humenyuk)
Автор: Валерія Поліщук

У Росії заявляють, що контрнаступ Збройних сил України під Херсоном нібито "з тріском провалився". Однак окупанти сприйняли свій тріск за український.

Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телемарафон.

"У них так сильно тріщало, що вони сприйняли свій тріск за наш, напевно. Тому не почули справжнього стану справ. Все покаже час і наша витримка", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше в Міноборони РФ заявили, що український наступ нібито провалився.

"Чергова спроба наступальних дій противника з тріском провалилася", - заявили в російському оборонному відомстві.

29 серпня українські захисники розпочали бої за Херсон. Росіяни залишили свої позиції на першій лінії оборони.

Пізніше CNN повідомило про те, що українські захисники відбили з-під російської окупації 4 села в Херсонській області. Однак військові не підтверджують і не спростовують цю інформацію.

Крім того, Росія перекидає колони техніки з Криму в Херсонську область.

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