Міста фактично немає. У Київській ОВА оцінили руйнування Бородянки
Керівник гуманітарного напрямку Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба відвідав звільнену від російських окупантів Бородянку.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис чиновника в Telegram.
Один із керівників області оцінив масштаб руйнувань у місті. Наразі там продовжують працювати поліція і працівники ДСНС.
"На жаль, міста практично немає. Рашисти нищили все на своєму шляху. Цинічно та по-звірячому. Місто зараз закрите – там працюють рятувальники та правоохоронці", – заявив Кулеба.
Він додав, що влада обов'язково відбудує місто, попри значний обсяг робіт. Натомість російські воєнні злочинці понесуть відповідальність за звірства.
До слова, російські окупанти незаконно затримують місцевих мешканців у Запорізькій і Харківській областях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.