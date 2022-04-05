Міста фактично немає. У Київській ОВА оцінили руйнування Бородянки

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис чиновника в Telegram .

Один із керівників області оцінив масштаб руйнувань у місті. Наразі там продовжують працювати поліція і працівники ДСНС.

"На жаль, міста практично немає. Рашисти нищили все на своєму шляху. Цинічно та по-звірячому. Місто зараз закрите – там працюють рятувальники та правоохоронці", – заявив Кулеба.

Він додав, що влада обов'язково відбудує місто, попри значний обсяг робіт. Натомість російські воєнні злочинці понесуть відповідальність за звірства.