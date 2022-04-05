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Міста фактично немає. У Київській ОВА оцінили руйнування Бородянки

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Київська область, Вівторок 05 квітня 2022 19:25
Міста фактично немає. У Київській ОВА оцінили руйнування Бородянки Фото: Руйнування в Бородянці (t.me/s/nexta_live)
Автор: Антон Федорців

Керівник гуманітарного напрямку Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба відвідав звільнену від російських окупантів Бородянку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис чиновника в Telegram.

Один із керівників області оцінив масштаб руйнувань у місті. Наразі там продовжують працювати поліція і працівники ДСНС.

"На жаль, міста практично немає. Рашисти нищили все на своєму шляху. Цинічно та по-звірячому. Місто зараз закрите – там працюють рятувальники та правоохоронці", – заявив Кулеба.

Він додав, що влада обов'язково відбудує місто, попри значний обсяг робіт. Натомість російські воєнні злочинці понесуть відповідальність за звірства.

До слова, російські окупанти незаконно затримують місцевих мешканців у Запорізькій і Харківській областях.

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