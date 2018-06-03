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Зниклий минулого тижня на Донбасі військовий повернувся до підрозділу

НовиниНадзвичайні події    03.06.2018 - 12:24
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Військовослужбовець зник після бойового зіткнення з бойовиками під Павлополем

Зниклий 27 травня під час бойового зіткнення під Павлополем на Маріупольському напрямку військовослужбовець повернувся до підрозділу. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) уFacebook.

"Військовослужбовець, який зник під час бойового зіткнення 27 травня на Маріупольському напрямку, і з яким було втрачено зв'язок, благополучно повернувся до свого підрозділу", - йдеться в повідомленні.

 

Повідомлення Військовослужбовець, який зник під час бойового зіткнення 27 травня на Маріупольському напрямку, та з яким було втрачено зв'язок, благополучно повернувся до свого підрозділу.

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint forces operation 3 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, близько 27 травня на спостережний пункт Об'єднаних сил поблизу Павлополя вийшла диверсійно-розвідувальна група бойовиків чисельністю до 12 осіб. Під час бойового зіткнення противнику нанесли серйозні втрати, однак доля одного українського військового залишалася невідомою.

 

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: Маріуполь, Донбас, Павлополь  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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