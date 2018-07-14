Міноборони підтверджує дані про поранених військових на Донбасі

Бойовики за сьогодні вже п'ять разів обстріляли українських військових

За минулу добу в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі поранені двоє українських військових. Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

Гуцуляк зазначив, що за добу на Донбасі зафіксували 24 обстріли. При цьому українські військові шість разів придушували вогневу активність противника.

"На жаль, у результаті бойових дій 13 липня двоє наших захисників отримали поранення. Зараз їм надається кваліфікована допомога у військових мобільних госпіталях. Стан здоров'я наших захисників - задовільний", - зазначив Гуцуляк.

За його словами, сьогодні на Донбасі вже зафіксували п'ять обстрілів в районі Кримського, Мар'їнки, Талаківки, Гнутового та Широкиного. З початку поточної доби втрат серед українських військових в результаті бойових дій немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна і НАТО закликають Росію припинити надавати фінансову та військову підтримки бойовикам.