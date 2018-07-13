Україна і НАТО закликають Росію припинити надавати фінансову та військову підтримки бойовикам

Держави-члени Альянсу і Україна знову підтвердили прагнення розв'язати конфлікт дипломатичними засобами

Україна і НАТО закликають Росію вивести війська з Днбасу та припинити надавати фінансову та військову підтримку бойовикам. Про це йдеться у заяві Головуючого про відносини Україна-НАТО за підсумками засідання Північноатлантичної ради з Грузією та Україною, передає кореспондент "РБК-Україна".

У заяві йдеться, що поточний збройний конфлікт на сході України , підбурюваний і повсякчас підтримуваний Росією продовжує становити серйозний виклик євроатлантичній безпеці , спричинивши гуманітарну катастрофу на Донбасі , внаслідок якої загинули понад 10 тис. осіб , а понад 1,5 млн українських rромадян нині є внутрішньо переміщеними особами .

Так, держави - члени Альянсу і Україна знову підтвердили прагнення розв'язати конфлікт дипломатичними засобами відповідно до мінських угод і привітали зусилля Нормандського формату.

Відзначимо, що у декларації саміту НАТО у Брюсселі йдеться про те, що Північноатлантичний альянс закликає Росію вивести війська з Донбасу.