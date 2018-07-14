Минобороны подтверждает данные о раненых военных на Донбассе

Боевики за сегодня уже пять раз обстреляли украинских военных

За минувшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе ранены двое украинских военных. Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

Гуцуляк отметил, что за сутки на Донбассе зафиксировали 24 обстрела. При этом украинские военные шесть раз подавляли огневую активность противника.

"К сожалению, в результате боевых действий 13 июля двое наших защитников получили ранения. Сейчас им оказывается квалифицированная помощь в военных мобильных госпиталях. Состояние здоровья наших защитников - удовлетворительное", - отметил Гуцуляк.

По его словам, за сегодня на Донбассе уже зафиксировали пять обстрелов в районе Крымского, Марьинки, Талаковки, Гнутово и Широкино. С начала текущих суток потерь среди украинских военных в результате боевых действий нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и НАТО призывают Россию прекратить оказывать финансовую и военную поддержки боевикам.