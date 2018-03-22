Бойовики на Донбасі у повній мірі дотримуються перемир'я, - штаб

За добу на Донбасі не зафіксували жодного обстрілу

Проросійські бойовики на Донбасі протягом 21 березня 2018 року в повній мірі дотримувались перемир'я. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу антитерористичної операції в Facebook.

"Встановлене з опівночі 5 березня перемир'я, про яке домовилася тристороння контактна група, за минулу добу дотримувалося в повній мірі. З боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано обстрілів по укріпленням наших захисників", - йдеться в повідомленні.

Також у штабі наголосили, що ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контролюється українськими підрозділами.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО за добу 21 березня 2018... Опубліковано Прес-центр штабу АТО 21 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в ОБСЄ констатували збільшення кількості порушень перемир'я на Донбасі.

"В Донецькій області місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, в тому числі, близько 80 вибухів проти 65 відповідно", - йдеться у звіті моніторингової місії ОБСЄ.