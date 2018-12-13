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Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 40 тис. осіб

Новини » Надзвичайні події    13.12.2018 - 11:15
Пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 40 тис. осіб
Фото: КПВВ на Донбасі (dpsu.gov.ua)

Прикордонники констатують збільшення пасажиро-транспортного потоку

Пункти пропуску на Донбасі за минулу добу, 12 грудня 2018 року, перетнули понад 40 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Державної прикордонної служби України.

Як зазначається, вчора через КПВВ прослідувало 40,7 тисячі осіб та 4,7 тисячі транспортних засобів. Так, через "Майорське" прослідувало 9 360 осіб та 985 транспортних засобів; через "Мар’їнку" - 8 475 осіб та 1 365 транспортних засобів; через "Новотроїцьке" - 7 970 осіб та 1 440 авто; через "Гнутове" - 4 225 осіб та 945 машин; через "Станицю Луганську" - 10 645 осіб.

Повідомляється, що вчора загальний пасажиро-транспортний потік характеризувався певним збільшенням в порівнянні з попереднім днем. Наразі усі КПВВ працюють в штатному режимі.

Станом на ранок 13 грудня на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів: "Майорське" - 0/65; "Мар’їнка" - 0/70; "Новотроїцьке" - 20/40; "Гнутове" - 20/20.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Червоний Хрест направив чергову партію гуманітарної допомоги на тимчасово окуповану територію Донбасу.

Як писало РБК-Україна, у зоні операції об'єднаних сил в ході бойових дій 12 грудня українські військові не постраждали. 

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