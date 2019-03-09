У Міноборони підтвердили відсутність втрат на Донбасі

Бойовики 1 раз порушили перемир'я

От начала суток, 9 марта 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе не зафиксировано потерь среди украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 боевики один раз нарушили режим прекращения огня. При этом враг применил запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Российские оккупационные войска из минометов 82-го и 120-го калибров обстреляли позиции подразделений Объединенных сил в районе населенного пункта Попасная. Огонь велся со стороны временно оккупированного села Калиново-Борщеватое.

"По состоянию на сейчас ситуация стабилизировалась, потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет", - отметили в ведомстве.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 9 марта 2019

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупационные войска нарушили соглашение о режиме тишины обстреляв из минометов позиции украинских военных в районе города Попасная.

Отметим, с полуночи 8 марта на Донбассе начало действовать соглашение о режиме тишины, что было согласовано подгруппой по безопасности Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Добавим, за прошедшие сутки, 8 марта, боевики 1 раз открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.