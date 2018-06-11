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Інтерв'ю

У Міноборони підтвердили інформацію про трьох постраждалих військових на Донбасі

НовиниНадзвичайні події    11.06.2018 - 12:45
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За минулу добу на Донбасі ліквідовано одного бойовика, ще трьох поранено

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 10 червня 2018 року, поранено трьох українських військових. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

Як зазначається, протягом минулої доби, 10 червня, на Донбасі зафіксовано 32 обстріли з боку бойовиків, українські військові 20 разів відкривали вогонь у відповідь.

"Під час бойових дій троє наших захисників отримали поранення. Поранених військовослужбовців невідкладно евакуйовано до шпиталю, їхньому життю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Міноборони, за минулу добу ліквідовано одного бойовика, ще трьох поранено.

Нагадаємо, раніше про трьох поранених українських військових повідомляли у прес-центрі ООС.

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Теги публікації: Міністерство оборони України, Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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