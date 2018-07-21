У Міноборони підтвердили інформацію про 3 постраждалих на Донбасі військових

Бойовики 29 разів обстрілювали сили ООС

На Донбасі у районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) за 20 липня загинули троє українських військових. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Так, 20 липня бойовики 29 разів відкривали вогонь по українських позиціях.

"Внаслідок бойових дій троє українських захисників отримали поранення різних ступенів", - зазначив Гуцуляк, додавши, що наразі постраждалих госпіталізовано.

Крім того, у Міноборони повідомили, що 21 липня бойовики вже 4 рази обстрілювали сили ООС в районах Кримського, Авдіївки, Лебединського та Причепилівки. Втрат серед українських військових наразі немає.

Нагадаємо, раніше про трьох постраждали на Донбасі військових повідомляли у штабі ООС.