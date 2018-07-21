На Донбасі за добу поранені троє українських військових, - ООС

Бойовики за добу 29 разів відкривали вогонь по позиціях ООС на Донбасі

В районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) за минулу добу отримали поранення троє українських військових. Про це повідомляє прес-служба ООС.

Бойовики 29 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових, у тому числі 1 раз із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь по захисниках Троїцького, Луганського, Новолуганського, Світлодарська, Авдіївки, Красногорівки, Березового, Мар’їнки, Новомихайлівки, Богданівки, Лебединського, Павлополя, Талаківки, Гнутового, Широкиного та Водяного. Поряд із цим, противник у районі Гнутового застосував 120-мм міномет, а захисників Павлополя обстріляв протитанковими керованими ракетами", - повідомляють у ООС.

Крім цього, у районі Красногорівки було зафіксовано роботу ворожої снайперської групи.

За даними розвідки, один бойовик загинув, ще одного було поранено.

Упродовж поточної доби, 21 липня, бойовики тричі відкривали вогонь по позиціях українських військових біля Кримського, Причепилівки та Авдіївки. Втрат серед бійців ООС немає.

Нагадаємо, вчора, 20 липня, на Донбасі бойовики випустили у бік прикордонників протитанкову керовану ракету.