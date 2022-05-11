Міноборони пояснило причину стриманості щодо прогнозів у війні з РФ

"Я поясню, чому стримані. І я зараз теж буду стримана, тому що будь-яке моє слово буде сприйматися як офіційна позиція відомства, і в тому числі нашим ворогом, який кожну інформацію, в тому числі з відкритих джерел, використовує для коригування", - сказала Маляр.

Вона уточнила, немає різниці навіть те, яку відповідь може надати відомство щодо розвитку тих чи інших подій.

"Ну от скажімо, коли нас постійно просять, вимагають: скажіть, чому там в певний регіон не надіслали певному підрозділу допомогу? Немає значення, яку відповідь ми дамо. Якщо скажемо, що не надіслали - це сигнал ворогу, а значить немає ніяких контактів, значить, все-таки все йде успішно. Якщо ми скажемо: ні, хвилиночку, допомога йде, для них це означає, що вони недопрацювали, десь є канал, по якому йде допомога", - зазначила Маляр.

За її словами, те саме стосується і стратегії, бо будь-яка відповідь буде означати, що є якийсь план.

"Зрозуміло, що якийсь план є, але це буде сприйматися як привід для того, щоб коригувати їхні дії. Єдине, що тут можна абсолютно точно говорити, що це дуже складна боротьба, що наші Збройні сили іноді мали ситуацію зі співвідношенням сил 1:15 не на нашу користь - щоб було зрозуміло, якою ціною даються ті перемоги, які є, і те стримування, яке є. І ви знаєте, що є тимчасово окуповані території зараз, тобто не все так просто. І кожного дня ситуація змінюється. Тому некоректно говорити, що буде через тиждень, через три. Якщо вам хтось точно розказує, що буде - це некомпетентно", - резюмувала Маляр.

Нагадаємо, як розповіли раніше в Міноборони, російські окупанти здійснюють перегруповування та посилення своїх військ. Таким чином, ворог намагається пришвидшити темпи наступу на сході України.

При цьому, як пізніше проінформували в Пентагоні, наступ армії РФ на Донбасі відстає від планів Путіна на два тижні.

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