Перегруповуються та посилюються. Окупанти намагаються пришвидшити наступ на сході
Російські окупанти здійснюють перегруповування та посилення своїх військ. Таким чином, ворог намагається пришвидшити темпи наступу на сході України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Міністерства оборони Олександра Мотузяника
"Командування російських військ намагається наростити темпи наступу на угруповання Об’єднаних сил на сході України, вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, а також розвинути наступ в окремих районах Запорізького та Криворізького напрямків", - розповів Мотузяник.
Він пояснив, з цією метою противник проводить перегрупування та посилення своїх військ, нарощує систему вогневого ураження та матеріально-технічного забезпечення.
Нагадаємо, як сьогодні повідомили в Генштабі, ворог не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над Донбасом та утримання сухопутного коридору з Кримом.
При цьому українські військові Сил оборони на Запорізькому напрямку за минулу добу завдали російським окупантам чергових втрат у живій силі та техніці.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.