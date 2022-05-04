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Перегруповуються та посилюються. Окупанти намагаються пришвидшити наступ на сході

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Київ, Середа 04 травня 2022 15:46
Перегруповуються та посилюються. Окупанти намагаються пришвидшити наступ на сході Фото: речник Міноборони Олександр Мотузяник (armyinform.com.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти здійснюють перегруповування та посилення своїх військ. Таким чином, ворог намагається пришвидшити темпи наступу на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг спікера Міністерства оборони Олександра Мотузяника

"Командування російських військ намагається наростити темпи наступу на угруповання Об’єднаних сил на сході України, вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей, а також розвинути наступ в окремих районах Запорізького та Криворізького напрямків", - розповів Мотузяник.

Він пояснив, з цією метою противник проводить перегрупування та посилення своїх військ, нарощує систему вогневого ураження та матеріально-технічного забезпечення.

Нагадаємо, як сьогодні повідомили в Генштабі, ворог не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над Донбасом та утримання сухопутного коридору з Кримом.

При цьому українські військові Сил оборони на Запорізькому напрямку за минулу добу завдали російським окупантам чергових втрат у живій силі та техніці.

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