Міноборони назвало мету ракетного терору українських міст Росією

"Останніми днями ворог завдав низку ударів із застосуванням ракет повітряного та наземного базування по об'єктах цивільної інфраструктури в місті Київ та в Київській, Черкаській, та Одеській областях", - зазначив Мотузяник.

Він уточнив, що при цьому російські злочинці застосували дальні бомбардувальники Ту-22М3, а також берегові ракетні комплекси "Бастіон".

"Окрім того, агресор цинічно завдав ракетного удару по ТЦ у місті Кременчук, де перебувало на той час понад 1000 цивільних людей", - нагадав спікер Міноборони.

Масовані ракетні атаки

Зазначимо, останнім часом Росія посилила кількість ракетних ударів по території України.

Нагадаємо, що 25 червня ворогом були спеціально здійснені з території Білорусі по 6 областям України.

Додамо, вже наступного дня Росія завдала ракетних ударів і по українській столиці, влучивши у житлову багатоповерхівку.

І при цьому вже вчора, 27 червня вона вдарила ракетами по ТЦ в Кременчуку, внаслідок чого загинули щонайменше 20 людей, а 59 постраждали.

Сьогодні ж окупанти обстріляли Миколаїв 11 ракетами, а по Очакову били з РСЗВ.

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