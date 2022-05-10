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Ще один "Сонцепек". ЗСУ захопили у окупантів новий трофей

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Україна, Вівторок 10 травня 2022 15:43
Ще один "Сонцепек". ЗСУ захопили у окупантів новий трофей Фото: важка вогнеметна система "Сонцепік" (facebook.com/sergey.bratchuk)
Автор: Наталія Гурковська

Чеченські бійці із добровольчого батальна Шейха Мансура взяли в трофей російський важкий вогнемет ТОС-1А "Солнцепек". На рахунку ЗСУ це не перша така реактивна система.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Андрія Цаплієнка.

"Ця реактивна система залпового вогню стріляє термобаричними боєприпасами. Система змонтована на шасі Т-72. Раніше її не було на озброєнні української армії. Зараз військові мають кілька трофейних установок", - пише він.

За словами журналіста, навряд чи ЗСУ використовуватимуть її на постійній основі. Справа в тому, що у українських військових бракує необхідних боєприпасів в арсеналах.

Як повідомлялося, Збройні сили України вперше застосували трофейну важку вогнеметну систему "Сонцепек" проти окупантів ще у квітні. Установка працювала на Ізюмському напрямі.

Крім того, російські війська в Запорізькій області обстріляли позиції своїх військ. Удар був нанесений важкою вогнеметною системою "Сонцепек".

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