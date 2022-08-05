Фото: ЗСУ підірвали російські склади з боєприпасами у двох областях (wiktionary.org.yumacool)

Веечері, 5 серпня, злетіли у повітря ще два склади з боєприпасами російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стратегічне командування ЗСУ.

Цього разу снаряди на складах окупантів здетонували поблизу Токмака Запорізької області та у Бериславському районі Херсонської області.