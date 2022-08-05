ЗСУ підірвали російські склади з боєприпасами у двох областях
Фото: ЗСУ підірвали російські склади з боєприпасами у двох областях (wiktionary.org.yumacool)
Веечері, 5 серпня, злетіли у повітря ще два склади з боєприпасами російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стратегічне командування ЗСУ.
Цього разу снаряди на складах окупантів здетонували поблизу Токмака Запорізької області та у Бериславському районі Херсонської області.
Нагадаємо, сьогодні також в Новій Каховці пролунав потужний вибух. В повітря злетів черговий російський склад з боєприпасами.
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