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ЗСУ підірвали російські склади з боєприпасами у двох областях

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Україна, П'ятниця 05 серпня 2022 20:52
ЗСУ підірвали російські склади з боєприпасами у двох областях Фото: ЗСУ підірвали російські склади з боєприпасами у двох областях (wiktionary.org.yumacool)
Автор: Євгеній Прокопенко

Веечері, 5 серпня, злетіли у повітря ще два склади з боєприпасами російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стратегічне командування ЗСУ.

Цього разу снаряди на складах окупантів здетонували поблизу Токмака Запорізької області та у Бериславському районі Херсонської області.

Нагадаємо, сьогодні також в Новій Каховці пролунав потужний вибух. В повітря злетів черговий російський склад з боєприпасами.

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