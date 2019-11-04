ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У МЗС відреагували на візит депутата РФ Журавльова у Золоте

Новини » Політика     04.11.2019 - 13:09
У МЗС відреагували на візит депутата РФ Журавльова у Золоте
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

У МЗС України пообіцяли офіційну реакцію на візит депутата РФ у Золоте

Поїздка депутата Держдуми Росії Олексія Журавльова у Золоте - це порушення. Про це заявив міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що візит Журавльова викличе офіційну реакцію МЗС.

"Поїздка депутата парламенту РФ (на Донбас - ред.) - це порушення. Це наша територія, на яку він приїхав без дозволу. І це обов'язково викличе реакцію МЗС офіційно", - заявив Пристайко.

Зазначимо, депутат Держдуми РФ, лідер шовіністичної партії "Батьківщина" Олексій Журавльов побував на позиціях російських найманців в районі Золотого. За інформацією ЗМІ сепаратистів, Журавльов приїхав з метою перевірити, як українська сторона відвела свої війська в цьому районі.

Нагадаємо, на тлі розведення сил у Золотому Луганської області українські військові і поліція продовжують нести службу в посиленому режимі.

Також РБК-Україна повідомляло, що розмінування в Золотому триватиме до 9 листопада. Очікується, що після цього в Луганській області запустять повноцінний контрольний пункт в'їзду-виїзду.

Пристайко: РФ вимагає погодити документ перед нормандським самітом Нацгвардія продовжує патрулювати Золоте в посиленому режимі
Новини України МЗСРосійська ФедераціяЗолотое
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся