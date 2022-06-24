У Міноборони назвали дві умови для евакуації населення

Українці повинні евакуюватися до більш безпечних регіонів країни за двох умов. Якщо там, де вони перебувають, ведуться активні бойові дії, або найближчим часом можуть розпочатися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міноборони Олександра Мотузяника під час брифінгу.

"ЗСУ і місцеві військові адміністрації радять громадянам не зволікати з евакуацією там, де сьогодні ведуться активні бойові дії, а також там, де невдовзі можуть розпочатися активні бойові дії. Люди, які проживають в цих населених пунктах повинні уважно слідкувати за інформацією і не чекати поки там почнуть падати російські ракети", - зазначив він.

Миколаївська область

Нагадаємо, що російські війська щодня обстрілюють Миколаївську область, місто піддається частим ракетним атакам. Тож мер міста Олександр Сєнкевич закликав громадян евакуюватися, а голова ОВА Віталій Кім пояснив, що це лише рекомендація і рішення про евакуацію кожен має приймати самостійно.

Харківська область

Зазначимо, також останнього тижня обстріли російськими військами Харкова та області посилилися. Ворог продовжує бити з артилерії та РСЗВ. На тлі чого влада дала відповідь, чи є нагальна потреба в евакуації.

Луганська область

Додамо, попри небезпеку українські поліцейські та рятувальники неодноразово проводили евакуацію з Лисичанська Луганської області. Називаючи це "тихою евакуацією" влада нещодавно повідомила про 34 врятованих жителів.

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