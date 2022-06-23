ru ua
Чт, 23 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна провела евакуацію з Лисичанська: скільки людей вивезли

Новость на русском →
Лисичанськ, Четвер 23 червня 2022 17:51
Україна провела евакуацію з Лисичанська: скільки людей вивезли Фото: Сергій Гайдай, голова Луганської ОВА (tribun)
Автор: Іван Носальський

Українські поліцейські та рятувальники провели евакуацію з Лисичанська Луганської області. З міста вивезли 34 особи, зокрема дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Сьогодні рахунок відкрили рятувальники та поліцейські - вони завезли гумовий вантаж до Лисичанська та забрали звідти 34 особи. Волонтери також щодня збирають охочих по селах громад", - розповів Гайдай.

За його словами, кількість охочих евакуюватися значно зросла через посилення обстрілу російськими окупантами населених пунктів області.

Нагадаємо, раніше Гайдай заявляв, що росіяни продовжують стягувати резерви до Сєвєродонецька і в напрямку Тошківка-Золоте.

Також ми писали, що росіяни захопили Тошківку Луганської області та намагаються оточити українські війська в районі траси Лисичанськ - Бахмут.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Лисичанськ евакуація Луганская ОГА Війна Росії проти України
NEWS
Карта бойових дій на сьогодні: яка ситуація на фронті зараз
Карта бойових дій на сьогодні: яка ситуація на фронті зараз
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі